Antalya'da kendisinden sigara isteyen gençler tarafından darbedilip çantası gasp edilen ve 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden paramedik Hamit Aras'ın ölümüne ilişkin davanın 6'ncı duruşmasında savcı, 4 sanığın yağma amacıyla kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Her duruşmaya oğlunun fotoğrafıyla gelen anne Şükriye Tavşan, mahkeme heyetine fotoğrafı göstererek, "Bu çocuktan kime ne zarar gelir? Acılı anneyim ben, gül gibi çocuk yetiştirdim. Bunlar çocuğuma kıydılar, onu katlettiler. Bir an önce cezalarının verilmesini istiyorum" dedi.

Olay, 3 Mart 2025'te gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Muratpaşa 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan 30 yaşındaki paramedik Hamit Aras, Ramazan'ın ilk günü bir arkadaşıyla sahur yaptıktan sonra arkadaşının kalması yönündeki ısrarını geri çevirerek evine gitmek üzere yola çıktı. Ticari taksiyle Doğu Garajı bölgesine gelen Aras, evine yaklaşık 150 metre kala araçtan indi. Bu sırada yaşları 16 ile 21 arasında değişen 4 genç, Aras'ın yanına gelerek sigara istedi. Sigara kullanmadığını söyleyerek yoluna devam eden Aras, arkasından gelen gençler tarafından darp edildi. Başına aldığı darbeyle yere yığılan ve kaldırıma çarparak ağır yaralanan Aras'ın çantasını alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yerde hareketsiz yatan kişinin meslektaşları Hamit Aras olduğunu gördü. Kalbi duran genç paramedik, olay yerindeki müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü. Önce yakındaki özel bir hastaneye, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aras, yoğun bakımda 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliler İ.S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İnceoğlulları (21) ve Muhammet Emir K.'yi (17) olaydan kısa süre sonra yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aras'a vurduğunu kabul eden Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğlulları tutuklanırken, İ.S. ve Gökhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Aras'ı darp ederek çantasını aldıklarını, içindeki eşyaları aldıktan sonra çantayı birkaç sokak ileride yaktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Acılı anne oğlunun fotoğrafıyla adalet istedi

Paramedik Hamit Aras'ın ölümüne ilişkin davanın 6'ncı duruşması, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğlulları, Aras'ın annesi Şükriye Tavşan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen anne Şükriye Tavşan, her duruşmada yanında getirdiği oğlunun fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi mahkeme heyetine göstererek, "Bu çocuktan kime ne zarar gelir? Acılı anneyim ben, gül gibi çocuk yetiştirdim. Bunlar çocuğuma kıydılar, onu katlettiler. Bir an önce cezalarının verilmesini istiyorum. Ben tek başıma fotoğraflara bakarak ayakta durmaya çalışıyorum, çok üzülüyorum" dedi. Tavşan, çevresindeki kişilerin oğlunun kıyafetlerini ve fotoğraflarını artık kaldırması yönündeki tavsiyelerinin kendisini çok üzdüğünü de dile getirdi.

Savcı 4 sanığın cezalandırılmasını istedi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 4 sanığın yağma amacıyla kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanıkların gece vakti birden fazla kişiyle birlikte yağma suçundan da cezalandırılmalarını istedi. Mütalaada, sanıkların olayın başından itibaren yağma kastıyla hareket ettikleri, diğer sanıkların da olay sırasında Hamit Aras'ın etrafını sararak öldürme eylemine iştirak ettikleri değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için karar duruşmasını ileri bir tarihe erteledi.