Hanau\'da ırkçı saldırının 4. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde 2 yıl önce 4'ü Türk 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırının 4'üncü yılında hayatını kaybedenler anıldı.
Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı terör saldırısının 4'üncü yıl dönümünde Hanau Merkez Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ile başlayan törende terör saldırısında hayatını kaybedenlerin mezarlarına çiçek bırakılıp dua edildi. Ferhat Ünvar, Said Nesar Hashemi ve Hamza Kurtoviç'in mezarı başında düzenlenen törene Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky ve Hessen eyalet Başbakan Yardımcısı Kaweh Mansoori katıldı. Faeser ve Büyükelçi Şen, kurbanların yakınlarına yeniden başsağlığı temennisinde bulundu.
"Türk toplumu ırkçılığa 50'den fazla kurban verdi"
Büyükelçi Şen yaptığı açıklamada, "19 Şubat 2020 tarihinde Hanau'da aşırı sağcılık ve ırkçılıkla hastalanmış bir Alman vatandaşı tarafından 3 ayrı lokalde maalesef dört yıl önce 9 kişi katledildi. Saldırının sene-i devriyesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet geride kalanlara da başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Aşırı sağcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığı çok tehlikeli fikirler. Bunlar, toplum içinde ne kadar çok kuvvetlenirse, konuşulursa, komplo teorisine dönüştürülürse, bu fikirlerle aşırılaşan ve sonunda bu tür eylemlere yönelen insanların ortaya çıktığını görüyoruz. Almanya Türkleri son 30 yıl içerisinde aşırı sağcılığa, ırkçılığa 50'den fazla kurban vermiştir. Bu olayların NSU cinayetlerinin, Hanau, Möln, Solingen saldırılarının tam olarak ortaya çıkarılması gerekiyor ki bundan sonra olabilecek, buna benzer saldırılar, katliamlar engellenebilsin. Burada görüştüğümüz ve taziyelerimizi ilettiğimiz ailelerin de istekleri bu yöndedir. Ailelerin inancı Hanau katliamının aradan 4 yıl geçmesine rağmen henüz tam anlamıyla açığa kavuşturulamadığı yönünde. Onların talepleri karşılanmadı, ikna olmuş değiller. Biz de Alman makamlarıyla görüştüğümüzde onların bu görüş ve taleplerini muhataplarımıza aktarıyoruz" dedi.
Mezarlıkta düzenlenen anma töreninin ardından Hanau Merkez Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu. Terör saldırısında hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün mezarının yer aldığı Frankfurt yakınlarındaki Dietzenbach mezarlığında da anma töreni gerçekleştirildi. Şehirde 60'ın üzerinde düzenlenen etkinlikte terör saldırısı kınandı.
Ne olmuştu
Hanau'da 19 Şubat 2020'de 43 yaşındaki ırkçı Tobias Rathjen tarafından 2 kafeye ve bir büfeye saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtoviç, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Ferhat Ünvar, Fatih Saraçoğlu, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun ve Said Nesar Hashemi hayatını kaybetmişti. Irkçı Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti. - HANAU
Son Dakika › 3.Sayfa › Hanau'da ırkçı saldırının 4. yılında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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