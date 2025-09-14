Hankendi'nde Silahlı Saldırı Girişimi - Son Dakika
Hankendi'nde Silahlı Saldırı Girişimi

14.09.2025 18:39
Ermeni asıllı saldırgan, Hankendi'deki etkinliğe yönelik saldırıda bulundu, 1 polis yaralandı.

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen etkinliğe silahlı ve bombalı saldırı girişiminde bulunan Ermeni asıllı saldırgan, polisle çatıştı. Çatışmada 1 polis yaralandı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Hankendi'de düzenlenen etkinliğe silahlı ve bombalı saldırı planlayan 57 yaşındaki Ermeni asıllı Karen Avanesyan adlı saldırgan, polis ile çatıştı. Etkinlik alanına yaklaşmak istediği sırada polis tarafından fark edilen saldırgan, kendisini yakalamak isteyen polislere el bombası ve silahla karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 polis yaralandı.

Saldırganın kentin yakınındaki ormanlık alana etkinliğe düzenleyeceği saldırıda kullanmak üzere Kalaşnikof tipi otomatik silah, mermi dolu 4 şarjör ve 5 el bombası sakladığı ifade edildi. Azerbaycan Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Servisi tarafından saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

