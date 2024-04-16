Harput Basın Müzesi'ni 9 günde 15 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Harput Basın Müzesi'ni 9 günde 15 bin kişi ziyaret etti

Harput Basın Müzesi, 9 günlük bayram tatilinde yoğun talep ile karşılaştı ve 15 bin ziyaretçi ağırlandı. Müze, Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Sağir Müftü Konağı'nda yer alıyor ve basın tarihine ışık tutan birçok materyali içeriyor. Müze sorumlusu İdris Akkoyun, bayram tatili boyunca binlerce misafiri ağırladıklarını belirtti. Ziyaretçiler de müzenin güzelliğini ve geçmişe yapılan yolculuğu övgüyle dile getirdi.

16.04.2024 00:38
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Harput Basın Müzesi'ni 9 günde 15 bin kişi ziyaret etti

ELAZIĞ - 9 günlük bayram tatilinde Harput Basın Müzesi, yoğun talep ile karşılaştı. Bu çerçevede müze, 15 bin ziyaretçi ağırlandı.

Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve 1800'lü yıllarda inşa edilen Sağir Müftü Konağı, Basın Müzesine dönüştürülerek turizme kazandırılmıştı. Basın tarihine ışık tutan ve basın tarihinin hafızasının canlandırıldığı Harput Basın Müzesi'nde, baskı kalıplarından matbaaya, haberleşme araçlarından gazete ve dergilere kadar birçok basın yayın materyalleri yer alıyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Harput Basın Müzesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de misafirlerini ağırladı. Bu çerçevede müzeyi tatil boyunca 15 bin kişi ziyaret etti.

Müzenin Türkiye'de 6'ıncı basın müzesi olduğunu dile getiren müze sorumlusu İdris Akkoyun, "Diğer müzelerden farklı iletişimin ilk çağından başlatıyoruz ve günümüze kadar getiriyoruz. Müzemiz bayramın 9 günlük tatilinde açıktı. Sabah 09.00'da açıp akşam 18.00'a kadar misafirlerimizi ağırladık. Bayramda binlerce misafirimizi ağırlayarak, yüzündeki tebessümü gördük. Basın müzesini 9 günlük tatilde ortalama 15 bin misafir ziyaret etti. Müzelerimizin hepsi çok kalabalıktı. Bizde hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Müzenin çok güzel olduğunu dile getiren ziyaretçilerden Gamze Oksun Eğit, "İnsan gezerken geçmişe gidiyor. Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ediyoruz. Bayağı bir emek verilmiş. Bayramda il dışından gelenler olduğu için bayağı yoğunluk vardı. Uzaktan misafirler geldiği zaman Harput'a çıkartıp nereye götüreceğim derdi artık yok. Önceden nereyi gezeceğiz diye düşünüyorduk. O düşünce kalmadı. Her yeri birbirinden güzel" diye konuştu.

9 günlük bayram tatili için Elazığ'ı gezmeye geldiğini aktaran Bahri Meşe, "Harput'a geldiğimde birçok yer inşaat halindeydi. Son halini görmek için geldim. Gayet güzel olmuş. Basın müzesi gayet güzel. Geçmişe bir yolculuk yapıyoruz. Tarihte neler olduğunun hepsini anlatmışlar. Çok yoğun ve kalabalık vardı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Elazığ, Harput, Tatil, Kültür, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Harput Basın Müzesi'ni 9 günde 15 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

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