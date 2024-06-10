Hasta taşıyan ambulansın devrildiği kaza görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Hasta taşıyan ambulansın devrildiği kaza görüntüleri ortaya çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hasta taşıyan bir ambulansın kavşakta otomobille çarpışması sonucu devrilmesine ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonucunda ambulans savrularak metrelerce sürüklendi ve 4 kişi yaralandı. Kazaya ait görüntülerde, ambulansın çarpışma sonucu devrilmesi ve çevredeki vatandaşların yardım çabaları yer alıyor.

10.06.2024 09:24
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Hasta taşıyan ambulansın devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kavşakta otomobil ile çarpılan ambulans devrilerek metrelerce sürüklendi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde hasta taşıyan bir ambulansın kavşakta otomobille çarpışması sonucu devrilmesine ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Fatih Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan 09 HG 792 plakalı ambulans ile 35 ABL 331 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans savrularak devrilirken, metrelerce sürüklendi. Kazada ambulanstaki hasta ve sağlık personelleri olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki vatandaşların da yardımıyla devrilen ambulansın içerisindeki yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol kazaya karışan araçların çekici marifeti ile kaldırılması ile yeniden açıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kaza sonrası ambulansta hasta olarak bulunan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Fatma Gümüş doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gümüş'ün ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Kazaya anı KGYS kameraları tarafından kaydedildi

Bir kişinin öldüğü 3 kişinin ise yaralandığı kazaya ait KGYS görüntüleri ortaya çıktı. KGYS kameraları tarafından anbean kayda alınan görüntülerde, Atatürk Bulvarı'ndan karşıya geçmek isteyen otomobilin kavşakta İzmir Bulvarı'nda seyir halinde olan ambulans ile çarpışması ve kazanın etkisi ile savrularak devrilip metrelerce sürüklenen ambulanstakilere yardımcı olmak için çevredeki vatandaşların koşuşturmaları yer alıyor.

Kaynak: İHA

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