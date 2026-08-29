Hastane Depo Görevlisi İlaç Çalıp Satmaktan Tutuklandı - Son Dakika
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Hastane Depo Görevlisi İlaç Çalıp Satmaktan Tutuklandı

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Adana'da 15 milyon lira değerinde ilaç çalan depo görevlisi C.S. tutuklandı. İfadesinde borçlu olduğunu söyledi.

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nden piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ilaçları çalıp sattığı tespit edilen depo görevlisi tutuklandı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Radyoloji bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, radyoloji bölümünde depo sorumlusu olarak çalışan C.S. (36), yıllık izne çıktığı sırada yerine S.A.B. (51) bakmaya başladı. Bu sırada depodaki ilaçların eksik olduğunu fark eden S.A.B., sayım yaptı ve 19 bin ilacın yerinde olmadığı tespit edildi.

Depo sorumlusuna ulaşılamadı

Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ilaçlar için S.A.B., durumu hastane yönetimine bildirdi. Depo sorumlusu C.S.'ye ulaşamayan yönetim, olayı polise bildirdi. Polis ekipleri şahsı yakaladı.

Borcu yüzünden ilaçları satmış

C.S.'nin ifadesinde, "Borcum vardı, beni tehdit ettiler. Ben de o nedenle 2 milyonluk ilaç alıp sattım. Diğer ilaçlardan bilgim yok" dediği öğrenildi. İlaçları çalıp sattığı ileri sürülen depo görevlisi C.S., gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Çukurova Üniversitesi, 3. Sayfa, Hastane, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastane Depo Görevlisi İlaç Çalıp Satmaktan Tutuklandı - Son Dakika

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