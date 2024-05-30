Hastane morgunda cesetler karıştı, yanlışlıkla başka bir aileye teslim edilen genç Fethiye'de toprağa verildi - Son Dakika
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Hastane morgunda cesetler karıştı, yanlışlıkla başka bir aileye teslim edilen genç Fethiye'de toprağa verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Selim Nazar'ın cesedi yanlışlıkla başka bir aileye teslim edildi. Fethiye'de defnedilen genç, bir gün sonra ailesine teslim edildi.

30.05.2024 20:12
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Hastane morgunda cesetler karıştı

Çorumlu genç yanlışlıkla başka bir aileye teslim edilince Fethiye'de toprağa verildi

Bir gün sonra Fethiye'ye giden Nazar ailesi, teslim edilen cesedin kendilerine ait olmadığını fark edince yanlışlık ortaya çıktı

Fethiye'de defnedilen Selim Nazar'ın mezarı açılarak, cenazesi ailesine teslim edildi

ÇORUM - Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 41 yaşındaki Selim Nazar, önce Fethiye'de daha sonra ise memleketi Çorum'da toprağa verildi.

'Olay yerinde can verdi'

Çorum'dan bir süre önce çalışmak için Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Selim Nazar (41), önceki gün Fethiye- Kaş karayolu Çaykenarı mevkiinde yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada M. L.'nin kullandığı otomobil çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Selim Nazar'ın geçirdiği kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'Hastane morgunda cesetler karıştı'

Aynı gün Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen bir başka trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şenol Mert (58)'in cesedi de otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsilerin ardından Şenol Mert'in cenazesi önceki gün yakınları tarafından alınarak Fethiye'de toprağa verildi.

Çorumlu genç Fethiye'de toprağa verildi'

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Selim Nazar'ın yakınları da cenazelerini almak için Çorum'un Alaca İlçesi'nden yola çıkarak Fethiye'ye gittiler. Ertesi gün yapılan işlemlerin ardından cenazelerini almak için hastane morguna giden Nazar'ın yakınları, kendilerine teslim edilmek istenen cesedin Selim Nazar ait olmadığını fark etti. Hastane başhekimliği tarafından yapılan incelemede Selim Nazar'ın cenazesinin yapılan yanlışlık sonucunda bir gün önce Şenol Mert'in ailesine teslim edildiği ve ilçede toprağa verildiği ortaya çıktı.

Nazar ailesinin Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı müracaat sonucunda, Şenol Mert'in cenazesi zannedilerek ilçede toprağa verilen mezar açılarak Selim Nazar'ın cenazesi kabirden çıkarılarak ailesine teslim edildi.

'Cumhuriyet savcısının izni ile mezar açılarak ceset ailesine teslim edildi'

Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Selim Nazar, bu sabah saatlerinden memleketi Çorum'a getirildi. Öğle namazından sonra Akşemsettin Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ulu mezarlıkta ikinci defa toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hastane morgunda cesetler karıştı, yanlışlıkla başka bir aileye teslim edilen genç Fethiye'de toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastane morgunda cesetler karıştı, yanlışlıkla başka bir aileye teslim edilen genç Fethiye'de toprağa verildi - Son Dakika
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