Playla ortalığı kana bulayan saldırgan tutuklandı! İki kızı dahil 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Playla ortalığı kana bulayan saldırgan tutuklandı! İki kızı dahil 4 kişiyi yaraladı

Playla ortalığı kana bulayan saldırgan tutuklandı! İki kızı dahil 4 kişiyi yaraladı
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Hatay’da ayrılma aşamasında olduğu eşinin sığındığı konteyner kenti basan ve biri öz biri üvey 2 kızı dahil 4 kişiyi palayla yaralayan 60 yaşındaki adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'da ayrılma aşamasında olduğu eşinin sığındığı konteyner kenti basan ve 4 kişiyi palayla yaralayan 60 yaşındaki adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda; eşini, kızını, üvey kızını ve bacanağını palayla yaralayan şahsın alkolün etkisindeyken eşine sinirlenerek ortalığı kan gölüne çevirdiğini söylediği öğrenildi.

ORTALIĞI KANA BULADI

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşanan olayda; 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs, alkollü olarak geldiği konteyner kentte yaşadığı tartışma sonrası yanındaki palayla ortalığı kana bulamıştı. 

Dini nikahlı eşi E.Ş.'ye saldıran ve çevredekilerin müdahalesine sinirlenen şahıs, öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş.'yi de yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 

4 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, 4 suç kaydı bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen kocayı yakaladı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

TUTUKLANDI, HESAP VERECEK

Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Şahsın, ilk ifadesinde alkolün etkisindeyken eşine sinirlenerek ortalığı kan gölüne çevirdiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Playla ortalığı kana bulayan saldırgan tutuklandı! İki kızı dahil 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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