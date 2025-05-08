Hatay\'da 14 Yaşındaki Çocuk 4. Kattan Düştü

Hatay'da 4. kattan düşen 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede 4 katlı apartmanın en üst katından düşen çocuk yere çakıldı. Çocuğun düştüğünü fark eden ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.A. (14) isimli çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek çalışma başlattı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY