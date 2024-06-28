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Hatay'da 2 katlı hasarlı binada çökme meydana geldi. Çökme sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Çökme, Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı tescilli hasarlı binada meydana geldi. Binanın bir kısmında meydana gelen çökme sonrası bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde herhangi bir yaralanma veya mahsur kalma yaşanmadığı tespit edildi. Cadde, polis ekipleri tarafından önlem amaçlı araç ve yaya trafiğine kapatıldı. - HATAY