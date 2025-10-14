Hatay'da 28 Kaçak Göçmen Taşıyan İnsan Taciri Tutuklandı - Son Dakika
Hatay'da 28 Kaçak Göçmen Taşıyan İnsan Taciri Tutuklandı

14.10.2025 10:06
Hatay\'da 28 Kaçak Göçmen Taşıyan İnsan Taciri Tutuklandı
Hatay'da, hafriyat kamyonuyla 28 kaçak göçmen taşıyan insan taciri yakalandı ve tutuklandı.

Hatay'da trafikte sayıları oldukça fazla olan hafriyat kamyonlarını fırsat bilen insan tacirleri, akla gelmeyecek yöntemle göçmen kaçırmaya taşıdılar.

Hafriyat kamyonunun kasasını brandayla kapatan ve içerisinde Türkiye'de oturma izni olmayan 28 kaçak göçmeni kaçıran insan taciri yakayı 12 Ekim tarihinde Erzin ilçesinde ele verdi.

Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine 28 kaçak göçmen çıktı

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Göçmen şahıslarında il göç idaresine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

