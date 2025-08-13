Hatay\'da Ambulans Takibi Kaza Getirdi

Hatay'da hastaneye hasta sevk eden ambulansı takip eden otomobilin başla bir otomobille çarpışmasıyla kaza yaşandı. Kaza sonrası çarpışmanın etkisiyle şok yaşayan araçtaki şahsın o anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ambulansı takip eden otomobil, sokak kesişiminde başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar oluştu. Otomobil sürücüsünün ve araçtaki başka bir şahsın kaza sonrası yaşadığı şok, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - HATAY