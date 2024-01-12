Hatay\'da aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 6 kişi tutuklandı

Hatay'da aranan şahıslara yönelik uygulamalarda gözaltına alınan 9 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda; çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları verilen ve aranmakta olan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY