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Hatay'da aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 6 kişi tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde uygulamalar gerçekleştirdi. Uygulamalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve aranan 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay\'da aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 6 kişi tutuklandı
12.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 10:16
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Hatay'da aranan şahıslara yönelik uygulamalarda gözaltına alınan 9 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda; çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları verilen ve aranmakta olan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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