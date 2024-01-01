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Hatay'da bir gıda deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da bir gıda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Antakya Güzelburç Mahallesinde bulunan bir gıda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın, reçel yapımında kullanılan malzemelerin ve yanıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla alevler kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam etmektedir.

Hatay\'da bir gıda deposunda çıkan yangın söndürüldü
01.01.2024 - 10:21,
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Hatay'da bir gıda deposunda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın; Antakya Güzelburç Mahallesinde reçel yapımında kullanılan malzemelerin ve yanıcı, parlayıcı maddelerin bulunduğu depoda yangın meydana geldi. Depoyu saran alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı, etkili ve koordineli çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmaları da ilerleyen saatlerde devam etti. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da bir gıda deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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