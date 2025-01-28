Hatay'da Depremzede Aile İkinci Kez Yuvasız Kaldı - Son Dakika
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Hatay'da Depremzede Aile İkinci Kez Yuvasız Kaldı

Hatay\'da Depremzede Aile İkinci Kez Yuvasız Kaldı

Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yangında kullanılmaz hale geldi. Aile, ikinci kez evsiz kaldı.

28.01.2025 09:25
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Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi. Depremde evi yıkılan aile, konteyner yuvalarının yanmasıyla ikinci kez yuvasız kaldı.

Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşam alanı olarak kullanılan konteynerde yaşandı. Kısa sürede yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında depremzede ailenin yaşadığı konteyner kullanılmaz hale geldi. Konteyner yanarken içeride duşta olan 15 yaşındaki Erdem Görüroğlu, duştan çıktığımda her tarafın duman ve alevler içinde olduğunu söyledi. Depremde evleri yıkılan aile yangında konteynerlerinin yanmasıyla ikinci kez yuvasız kaldı.

"Duştan çıktığımda her taraf duman ve alevler içinde yanıyordu"

Konteyner alevlere teslim olurken kendisinin duşta olduğunu ifade eden Erdem Görüroğlu, "Ben konteyner yanarken içerideydim. Babam aradığında da duştaydım. Babama ne oldu diye sorduğumda babam ev yanıyor dedi. Duşta olduğum için evin yandığından benim haberim yoktu. Duştan çıktığımda bir şey göremedim. Kapıyı açar açmaz dumanlar her tarafı kapladı. Bir baktım her taraf duman oldu ve her taraf alevler içinde yanıyordu. Hemen kendimi dışarı attım. Arkadan dolanıp çıktığımda abimin içeride olduğunu zannettim. Abime telefonla aradıktan sonra dışarıda olduğunu söyledi. Sonra itfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü. Konteynerde yangının içindeyken hissettiğim şeyler anlatılmaz sadece yaşanır" dedi.

"Komşum beni arayıp evimin yandığını söyledi"

Evinin yandığını komşusunun kendini aradığında fark ettiğini söyleyen Tarık Görüroğlu, "Konteyner yanarken ben burada değildim. Komşum beni arayıp evimin yandığını söyledi. Kızım rahatsız olduğu için Ankara'ya gidecektim. Bir tek oğlum evdeydi. Oğlumu aradım neredesin diye sorduğumda duştayım diye cevap verdi. Hemen dışarı çık dedim konteyner yanıyor diye sorduğumda oğlum 'baba bir şey yok' dedi. En son dışarı çık diye bağırdığımda oğlum zar zor dışarı çıktı. Çok şükürler olsun ki herhangi bir yaralanma olmadı. Zararlarımız oldu. Devletimiz eminim ki bize sahip çıkacaktır. Deprem zamanında da evimi kaybetmiştim. Bir şekilde toparlanmaya tekrardan başlayacağız ama şundan eminim ki devletimiz bizi yalnız bırakmayacak" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Depremzede Aile İkinci Kez Yuvasız Kaldı - Son Dakika

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