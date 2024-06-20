Hatay\'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerde yangın çıktı

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerde yangın meydana geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde bulunan geçici yaşam alanında meydana geldi. Depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner, alevlere teslim oldu.Yangını fark eden vatandaşların ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevredeki konteynerlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı konteynerde maddi hasar oluştu. - HATAY
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