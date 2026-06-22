Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Hatay'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 taksi içerisinde 5 göçmeni kaçıran insan taciri 2 şahıs yakayı ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar neticesinde; 21 Haziran tarihinde Antakya-İskenderun yolu üzerinde yapılan takip sonucunda durdurulan 2 taksi içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olaylarla ilgili olarak toplam 2 organizatör gözaltına alındı ve şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 21 bin 333 TL idari para cezası uygulandı ve söz konusu araçlar trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler. - HATAY