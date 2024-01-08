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Hatay'da iş yerine yapılan silahlı saldırıda evladı ölümden dönen baba tepki gösterdi - Son Dakika
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Hatay'da iş yerine yapılan silahlı saldırıda evladı ölümden dönen baba tepki gösterdi

Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan bir emlakçıya yapılan silahlı saldırıda, iş yerinde bulunan baba, olayı gerçekleştiren şahsa tepki gösterdi. Saldırı sonucunda baba yara almadan kurtulurken, 14 yaşındaki evladı ise olayı şok halinde atlattı. Şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Baba, saldırganla herhangi bir husumeti olmadığını belirterek şikayetçi olduğunu ifade etti.

Hatay\'da iş yerine yapılan silahlı saldırıda evladı ölümden dönen baba tepki gösterdi
08.01.2024 - 10:52,
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Hatay'ın Erzin ilçesinde iş yerine yapılan silahlı saldırıda evladı ölümden dönen baba, olayı gerçekleştiren şahsa tepki gösterdi.

Olay, Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi Atatürk Caddesindeki emlakçı da meydana geldi. İlçede emlakçılık yapan Volkan Kömür'e ait iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı esnasında iş yerinde bulunan Kömür'ün 14 yaşındaki evladı olayı yara almadan atlattı. Olayın şüphelisi Y.İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İş yerinin camına 5 kurşun isabet eden Volkan Kömür, olayı gerçekleştiren şahısla herhangi bir husumeti olmadığını belirterek; "Olay dün saat 13.00 sularında meydana geldi. Bir arkadaşı ziyaret etmek için işyerimi oğluma bıraktım. 150-200 metre mesafedeydim. Silah seslerini duyunca herkes gibi bende dışarı fırladım. Baktım insanlar benim işyerime ait yere akın ettiğini gördüm. Olay yerine geldiğimde işyerimin camına 5 kurşun isabet etmiş. Oğlumu ise dışarıda şok halinde oturduğunu gördüm. Ne oldu oğlum dediğimde, baba birileri geldi silahını doğrulttu ateş etti. Bende korkudan koltuğun içine sakladım dedi. Silahlı saldırıda bulunan şahsın daha sonra Y.İ. olduğunu öğrendim. Bu şahısla benim hiçbir husumetim yok. Neden yaptı anlamıyorum. İşyerime yapılan bu silahlı saldırı nedeniyle şikayetçiyim. Çocuğum ölümden döndü, itibarım sarsıldı" ifadesini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Hatay, Saldırı, Şiddet, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da iş yerine yapılan silahlı saldırıda evladı ölümden dönen baba tepki gösterdi - Son Dakika


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