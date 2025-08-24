Düğün yolunda feci kaza! Anne ve kızı yan yana toprağa verildi - Son Dakika
Düğün yolunda feci kaza! Anne ve kızı yan yana toprağa verildi

Düğün yolunda feci kaza! Anne ve kızı yan yana toprağa verildi
24.08.2025 15:15  Güncelleme: 15:47
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin çekiciyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Düğüne gitmek üzere yola çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobilde hayatını kaybeden anne ve kızı, memleketleri Belen'de son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, Hassa ilçesi Girne Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Düğüne gitmek için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil ile çekici çarpıştı. Kazada anne Sevda Bedir, kızı Beyza Nur Bedir ve bir yakını hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Sevda Bedir ile kızı Beyza Nur Bedir'in cenazeleri Belen merkez mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda akrabası, komşuları ve sevenleri katıldı. Anne-kız, gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

14:36
