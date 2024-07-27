Hatay'da kontrollü olarak yıkılan 9 katlı bina kameralara yansıdı - Son Dakika
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Hatay'da kontrollü olarak yıkılan 9 katlı bina kameralara yansıdı

Hatay\'da kontrollü olarak yıkılan 9 katlı bina kameralara yansıdı

Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 9 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde bulunan 9 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Kontrollü olarak devrilen binanın yıkılma anında bazı vatandaşlar yıkımı canlı izledi. 9 katlı binanın yıkımını izleyen vatandaş Tacettin Polatkan, 'Arkamızdaki bina 9 katlıydı. 6 Şubat depremlerinde hasar görmüştü. Şuan arkamızda yıkımı gerçekleşiyor. Kontrollü şekilde yıkılıyor. Yolları kontrol ederek yıkımı gerçekleştirildi' ifadelerini kullandı.

27.07.2024 10:00
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Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 9 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde bulunan 9 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. 9 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kontrollü olarak devrilen binanın yıkılma anında bazı vatandaşlar yıkımı canlı izledi.

"Yolları kontrol ederek yıkımı gerçekleştirildi"

9 katlı binanın yıkımını izleyen vatandaş Tacettin Polatkan, "Arkamızdaki bina 9 katlıydı. 6 Şubat depremlerinde hasar görmüştü. Şuan arkamızda yıkımı gerçekleşiyor. Kontrollü şekilde yıkılıyor. Yolları kontrol ederek yıkımı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da kontrollü olarak yıkılan 9 katlı bina kameralara yansıdı - Son Dakika

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