Hatay'da köprü çöktü: 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
23.05.2026 18:43  Güncelleme: 18:57
Hatay'da sağanak yağış sonrası köprünün çökmesiyle nehre düşen iki gençten Musa Paşa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Deniz Hoşgel daha önce bulunmuştu.

Hatay'da etkili olan sağanak yağış sırasında köprünün çökmesi sonucu araçla nehre düşerek akıntıya kapılan 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da 21 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı. Taşan nehir, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay köprüsünün Samandağ'a gidiş yönünü çökertti. Çökme esnasında köprünün üzerinde ilerleyen ve nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kayboldu. Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarını ikinci gününde Hoşgel'in cansız bedenine ulaşırken Paşa'dan haber alınamadı. Paşa, üçüncü günde ekiplerin arama çalışmalarında bulundu. Şahsın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

"Budama yaparken bir el gördüm"

Bahçesini budama yaparken kaybolan gencin cansız bedenini bulduğunu ifade eden Serkan Kocaoğlu, "Kuzenimin tarlasında çalışıyordum. Zeytin ağaçlarının budamasını yapıyordum. AFAD'daki arkadaşlar geldiler. Buradan arama yapıyorlardı. Ölen arkadaşımıza bakıyorlardı. Ben arkadaşlara buraya bakın veya bizim buradaki açık olan kuyulara bakabilirsiniz dedim. Ben budama yaparken, burada bir el gördüm. Önce maket sandım. Dokunduğumda yumuşak bir cisim görünce AFAD'dan birini çağırdım ve onu tespit ettik. Bugün aramaların üçüncü günüydü. Bildiğim kadarıyla, Antakya istikametinden Samandağ istikametine giderken köprüdeki boşluğa araçları düşmüş. Bir arkadaşı Asi nehrinin denize döküldüğü yerde buldular. Diğerini de arkadaşlar arıyorlardı, şu an bulundu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
