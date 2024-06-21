Hatay'da Kumar Oynayan 2 Şahsa Para Cezası

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Hatay'da kumar oynayan 2 şahsa 12 bin 850 TL para cezası uygulandı.

Hatay'da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışması neticesinde; İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesinde faaliyet gösteren Kıraathanede 2 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak işyeri işletmecisi M.E. hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, kumar oynayan şahıslara toplam 12 bin 850 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY