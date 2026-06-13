Hatay\'da Motosiklet Dereye Uçtu

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Antakya ilçesi Karali Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, dereye uçtu. Dereye uçan motosikletin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
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