İstanbul Fatih'te geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay büyük ses getirmişti. Halit Bayşu adlı bir kişi, özel bir hastanede ölüm raporu almış, naaşı cenaze namazı için camiye getirilmişti.
Ancak tabuttan gelen sesler üzerine sağlık ekipleri çağrılmış ve Bayşu'nun yaşadığı ortaya çıkmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bayşu, cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.
Fatih'teki olayın bir benzeri de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Ölüm raporu verilen bir kadının, gasilhanedeki yıkama işlemi sırasında yaşadığı fark edildi.
Kadın, ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı, ancak bu kez yaşamını yitirdi. Olay anına dair görüntülerde, yaşananların kaydedildiği sırada görüntü çeken kişinin engellenmeye çalışıldığı duyuldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı - Son Dakika
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