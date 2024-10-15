Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı - Son Dakika
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Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te yaşanan olayın bir benzeri de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Ölüm raporu verilen bir kadının gasilhanedeki yıkama işlemi sırasında yaşadığı fark edildi. Ambulansla tekrar hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirirken olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

15.10.2024 09:13
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İstanbul Fatih'te geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay büyük ses getirmişti. Halit Bayşu adlı bir kişi, özel bir hastanede ölüm raporu almış, naaşı cenaze namazı için camiye getirilmişti.

Ancak tabuttan gelen sesler üzerine sağlık ekipleri çağrılmış ve Bayşu'nun yaşadığı ortaya çıkmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bayşu, cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

YIKAMA İŞLEMİ SIRASINDA YAŞADIĞI FARK EDİLDİ

Fatih'teki olayın bir benzeri de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Ölüm raporu verilen bir kadının, gasilhanedeki yıkama işlemi sırasında yaşadığı fark edildi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Kadın, ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı, ancak bu kez yaşamını yitirdi. Olay anına dair görüntülerde, yaşananların kaydedildiği sırada görüntü çeken kişinin engellenmeye çalışıldığı duyuldu.

Hatay\'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yaşar hikmet:
    Türkçe konuşan yok gibi sanki. yada artık ben mülteci oldum. 20 2 Yanıtla
  • aragorn:
    SORUMSUZLUK DİCEM AMA AZ KAIR BU DÜNYADA GÖRÜLMEMİŞ BİR HADİSE VE BİZDE BU AY 2 DEFA YAŞANDI 11 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Tabutun içinde bir süre havasız kaldığından vefat etmiştir.doktorların daha çok dikkat etmesi gerekir. 5 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Farkındaysanız geri dönen olmuyor.Fatih te de olmuştu,Reyhanlı'da da.Bu bir canlanma değil arkadaşlar. Verilen ilaçların etkisi bir süre daha devam eder. Bilmeyen insanlar kişinin canlı olduğunu düşünür.Milleti gaza getirip sağlık sistemine ve doktorlara düşman etmeyin. 2 1 Yanıtla
  • Mehmet C:
    Bizde birgün önce bir olay olsa ertesi günlerde ayni olaylar arka arkaya gelir.Normal,yakinda mezardakilerde gelmeye baslarsa sasirmiyalim. 2 0 Yanıtla
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