Hatay\'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı

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İstanbul Fatih'te geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay büyük ses getirmişti. Halit Bayşu adlı bir kişi, özel bir hastanede ölüm raporu almış, naaşı cenaze namazı için camiye getirilmişti.

Ancak tabuttan gelen sesler üzerine sağlık ekipleri çağrılmış ve Bayşu'nun yaşadığı ortaya çıkmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bayşu, cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

YIKAMA İŞLEMİ SIRASINDA YAŞADIĞI FARK EDİLDİ

Fatih'teki olayın bir benzeri de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Ölüm raporu verilen bir kadının, gasilhanedeki yıkama işlemi sırasında yaşadığı fark edildi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Kadın, ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı, ancak bu kez yaşamını yitirdi. Olay anına dair görüntülerde, yaşananların kaydedildiği sırada görüntü çeken kişinin engellenmeye çalışıldığı duyuldu.