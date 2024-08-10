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Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan beton mikseri alevlere teslim oldu.

Yangın, Adana - Hatay otobanı İskenderun ilçesi Suçıkağı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki beton mikseri bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlere teslim olan aracın sürücüsü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangında beton mikseri kullanılmaz hale gelirken yangın dron ile havadan görüntülendi. Araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY