Hatay'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya - İskenderun karayolu Maraşboğazı mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 vatandaş olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
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