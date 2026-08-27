Hatay'da Tanker Yangını Kontrol Altına Alındı
Erzin-Osmaniye otoyolundaki yanıcı madde taşıyan tankerdeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'da yanıcı madde taşıyan tankerde çıkan yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Erzin- Osmaniye otoyolu üzerinde meydana geldi. Yanıcı madde taşıyan tankerin teker kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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