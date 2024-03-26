Hatay'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü - Son Dakika
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Hatay'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü

Hatay\'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

26.03.2024 17:49  Güncelleme: 17:52
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Hatay'da tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 6 kişinin öldüğü trafik kazasına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanmıştı. Çarpışma sonrası otomobilde bulunan; Mehmet Sönmez, Zeliha Sönmez, Eray Sönmez, Ecrin Sönmez, Zeki Kara, Döndü Kara hayatını kaybetmişti. Feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde; otomobille, tırın kafa kafaya çarpıştığı görüldü. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü - Son Dakika

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