Hatay'da Trafik Kavgası: Kadın Müdahale Etti

Hatay'da trafikte kavga eden şahısları ayırmaya çalışan kadının çaresiz anları ve tekmeli, yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Olay; geçtiğimiz gün gece saatlerinde İskenderun ilçesi liman mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan 2 araç içerisindeki şahıslar kavga etmeye başladı. Kısa sürede meydan savaşına dönen kavgayı fark eden trafikteki diğer vatandaşlar o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde; 2 grubun tekmeli, yumruklu kavga ettiği ve 1 kadının şahısları ayırmaya çalıştığı görüldü. Kavga esnasında saldırıya uğrayan araçtaki şahsın 'aile var dur diyorum' sana dediği anlarsa kaydedildi. Kavganın çevredekilerin müdahalesiyle son bulduğu öğrenildi. - HATAY