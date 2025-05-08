Hatay'da kepçeyle, hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde yaşandı. Şantiye alanı çevresinde kepçe ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmayla kamyon zeytin bahçesine devrildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 3 şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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