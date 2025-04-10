Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
HATAY - Hatay'da 2 aracın çarpışması sonrası şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Hatay - Adana otoyolu Dörtyol ilçesi Rabat mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 ABT 327 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 41 AEC 535 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole uçtu. Kazada araç içinde sıkışan şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 3 şahıs hastaneye kaldırılırken 60 yaşındaki Tahsin S. isimli şahıs yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?