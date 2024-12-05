Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

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Hatay'da bir otobüste 2 şahsın karın bölgesinden 977 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

05.12.2024 19:08
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Hatay'da 2 şahsın karın bölgesine sarılmış vaziyette 977 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan 2 şahsın karın bölgesinde sarılı halde 977 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde İskenderun ilçesinde seyir halinde olan otobüsü durdu. Otobüste yolcu olarak bulunan A.K. ve N.C. isimli şahısların yapılan üst aramasında karın bölgesine gizlenmiş sarılı bir şekilde 977 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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