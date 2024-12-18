Hatay\'da Uyuşturucu ve Terazi Ele Geçirildi

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Hatay'da bir şahsın yapılan üst aramasında 10 gram metamfetamin ve bilgisayar faresi görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 15 Aralık tarihinde Antakya Ürgenpaşa Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan A.A.'nın üst araması yapıldı. Şahsın yapılan kaba üst aramasında; 10,08 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve bilgisayar Faresi (Mause) görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Şahsın yapılan GBT-Uyap sorgusunda Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, 5607 Sayılı Yasanın 3718. Maddesine Muhalefet ve suçlarından toplamda 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli A.A. işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi. - HATAY