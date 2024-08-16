Hatay\'da yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi

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Hatay'da şahısların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin; silah ve mühimmat taşıma ve bulundurma suçlarına yönelik yaptıkları denetimler sonucunda 16 Ağustoz tarihinde Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi Hatay Caddesinde durumundan şüphelenerek durdurulan Ş.Ö.'nün üst aramasında ve Odabaşı mahallesinde durdurulan içerisinde K.A ile A.A. isimli şüphelilerin bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; ruhsatsız tüfek ve bir adet kartuş, 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet 7.65 çapında fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet kurusıkı fişek, 1 adet eksik parçalı kuru sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek şarjörü, 120 adet dolu kartuş ve 2 adet tabanca sürgüsü ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak şüpheliler Ş.Ö., K.A. ve A.A. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY