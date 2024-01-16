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Hatay'da yapılan operasyonda 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da yapılan operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 16 adrese yapılan baskında 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

16.01.2024 - 09:59,  Güncelleme: 10:01
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Hatay'da 16 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden, 10'u tutuklandı

HATAY - Hatay'da emniyet güçleri tarafından Kırıkhan'da 16 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri, haklarında CMK 135 tedbiri uygulanan 18 şüphelinin yakalamasına yönelik Kırıkhan'da çalışma başlattı. Bu çerçevede emniyet güçleri, Kırıkhan'da 16 adrese eşzamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 17 şahıs yakalanırken şahıslardan 14'ü gözaltına alındı. Ekipler, 1 şahsın yakalanmasına yönelik de çalışmalarını sürdürüyor. 16 adreste yapılan aramada; 9 captagon, 0,72 gram esrar, 3 xanax, 5.84 gram sentetik kannabionid, 5.96 gram eroin, 207 suboxone, 1 çalıntı motor ve plaka, 2 kurusıkı tabanca ve 48 9x19 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şahıstan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10 şüpheli tutuklandı.

Hatay\'da yapılan operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA
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