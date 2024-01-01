 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri yıl başı gecesinde denetimlerini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri yıl başı gecesinde denetimlerini sürdürdü

Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri, kurallara uymayan sürücülere ve araçlara karşı denetimlerini yıl başı gecesinde de sürdürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü trafik ekipleri, gürültülü ses çıkaran ve kurallara aykırı egzoz bulunduran motosikletlere yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda, kurallara uymayan motosikletler trafikten men edildi ve sürücülere para cezası uygulandı.

Hatay\'ın Payas ilçesinde polis ekipleri yıl başı gecesinde denetimlerini sürdürdü
01.01.2024 - 10:44,
Abone Ol

Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri, kurallara uymayan sürücülere ve araçlara karşı denetimlerini yıl başı gecesinde de sürdürdü.

Yılın her günü görevini başarıyla yerine getiren polis ekipleri için yılbaşı gecesi yoğun geçti. Payas ilçesinde, son dönemlerde artan şikayetler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü trafik ekipleri, gürültülü ses çıkaran ve kurallara aykırı egzoz bulunduran motosikletlere yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, kurallara aykırı egzoz kullanan birçok motosiklet ve otomobil sürücüsü tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, kurallara uymayan çok sayıda motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca, bu tür aykırılıkları bulunan motosiklet sürücülerine para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hatay, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri yıl başı gecesinde denetimlerini sürdürdü - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: 'Ünlü oluyorum' Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: 'Ünlü oluyorum'
09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: 'Ünlü oluyorum'
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 11:42:52. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri yıl başı gecesinde denetimlerini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement