Hatay Defne'de bahçesindeki ağaçtan düşen vatandaş yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde bahçesinde çalışırken ağaçtan düşerek yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı vatandaş sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde bahçesindeki ağaçtan düşerek yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, Dursunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde çalıştığı esnada ağaçtan düşerek yaralanan vatandaş, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı.
Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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