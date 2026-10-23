Dörtyol'da golden köpek Tomi'yi tasma takarak çaldılar: O anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Dörtyol'da golden köpek Tomi'yi tasma takarak çaldılar: O anlar güvenlik kamerasında

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Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde Çetil ailesinin 2 yıldır baktığı golden cinsi Tomi, motosikletle gelen 2 kişi tarafından götürüldü. Kamera kayıtlarında şüphelilerden birinin yanında getirdiği tasmayı köpeğe geçirip onu motosiklete bindirdiği görülüyor. Aile, köpeklerinin bulunması için polise başvurdu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir ailenin 2 yıldır baktığı golden cinsi "Tomi" isimli köpek, motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Köpeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile Tomi'nin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

CEBİNDEN ÇIKARDIĞI TASMAYI TAKTI

Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Aleyna Çetil'e, 2 yıl önce nişanlısı tarafından golden cinsi bir köpek hediye edildi. Ailenin Tomi adını verdiği köpek, kısa sürede evin bir parçası oldu. Dün akşam saat 22.45 sıralarında Tomi'nin evde olmadığını fark eden aile, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde motosikletle gelen 2 kişiden birinin çevreyi kontrol ettikten sonra cebinden çıkardığı tasmayı köpeğe taktığı, ardından Tomi'yi motosiklete alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Olayın ardından polis ekiplerine şikayette bulunan Çetil ailesi, 2 yıldır baktıkları köpeklerinin bulunmasını bekliyor.

BAŞKA BİR ŞEY ÇAL, KÖPEK ÇALMAK NEDİR

Tomi'nin aileleri için çok değerli olduğunu belirten Yakup Çetil, "Akşam saat 22.45 sıralarında mahallemizden Tomi'yi çaldılar. Yanlarında tasma ile gelmişler. Köpeğimiz tasmasız gezerdi. O bizim ailemizin maskotuydu. Çocuklarımız köpeğin çalındığını öğrenince üzüntüden uyuyamadı. İşimizi gücümüzü bırakıp köpeğimizin peşine düştük. Köpek çalmak nedir, başka bir şey çal, anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıGüvenlik3. SayfaDörtyolGüncelHataySon Dakika

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