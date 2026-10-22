Hatay Dörtyol'da gece uygulamasında sürücülere alkol ve kask denetimi yapıldı - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da gece uygulamasında sürücülere alkol ve kask denetimi yapıldı

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Hatay Dörtyol'da D-817 kara yolunda gece yapılan uygulamada motosiklet sürücülerinin kask kullanımı ve sürücülerin alkol durumu kontrol edildi. Ekipler sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Hatay'da polis ekipleri gece saatlerinde alkollü sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Dörtyol-Payas D-817 kara yolu üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde motosiklet sürücülerinin kask kullanımı kontrol edilirken, sürücülere yönelik alkol denetimleri de gerçekleştirildi. Ekipler, araç sürücülerinin alkol durumunu kontrol ederek trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları, motosiklet kullanırken kask takmaları ve alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı. Trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının can güvenliğinin korunması amacıyla yapılan uygulamaların, trafik güvenliğini artırmaya yönelik sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
MotosikletGüvenlikOtomobil3. SayfaDörtyolTrafikGüncelHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Dörtyol'da gece uygulamasında sürücülere alkol ve kask denetimi yapıldı - Son Dakika
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