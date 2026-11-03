Hatay Hassa'da tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay Hassa'da tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı

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Hatay Hassa\'da tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı
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Hatay Hassa\'da tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde Gaziantep-Hatay yolu üzerindeki kavşakta tırla çarpışan Tofaş otomobil hurdaya döndü, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da tır ile çarpışan Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi mevkiinde yaşandı. 31 U 2491 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile H.Ş. idaresindeki 31 AVH 528 plakalı Mercedes Benz marka tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla birlikte savrulan Tofaş otomobil kağıt gibi parçalanarak hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Gaziantep3. SayfaİtfaiyeGüncelTofaşHassaHataySon Dakika

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