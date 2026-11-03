Hatay Hassa\'da tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı

Hatay'da tır ile çarpışan Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi mevkiinde yaşandı. 31 U 2491 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile H.Ş. idaresindeki 31 AVH 528 plakalı Mercedes Benz marka tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla birlikte savrulan Tofaş otomobil kağıt gibi parçalanarak hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.