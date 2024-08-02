Hatay'ın Payas ilçesinde 3 ayda 2 bin 958 motosiklet sorgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'ın Payas ilçesinde 3 ayda 2 bin 958 motosiklet sorgulandı

Hatay\'ın Payas ilçesinde 3 ayda 2 bin 958 motosiklet sorgulandı

Hatay'ın Payas ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde son 3 ayda 2 bin 958 motosiklet sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda 14 motosiklete egzoz ve gürültülü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken, 41 motosiklet trafikten men edildi.

02.08.2024 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde son 3 ayda 2 bin 958 motosiklet sorgulandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin güven ve huzuru için asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 aylık denetimlerinde; 2 bin 958 motosikletli şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda; 14 motosiklete egzoz ve gürültülü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken, 41 motosiklet trafikten men edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Motosiklet, Payas, Hatay, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Payas ilçesinde 3 ayda 2 bin 958 motosiklet sorgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
07:47 Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık
07:14 İletişim Başkanı sinyali vermişti BTK’dan Instagram’a erişim engeli İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:01 Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oluyor Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
00:57 Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var
00:42 Putin, MİT’in tarihi takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı Putin, MİT'in tarihi takas operasyonuyla Rusya'ya dönenleri havalimanında karşıladı
00:08 Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi
23:37 Orta Doğu’da sıcak saatler Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail’e saldırdılar Orta Doğu'da sıcak saatler! Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail'e saldırdılar
23:06 Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü Polise ve eve taşla saldırdılar Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü! Polise ve eve taşla saldırdılar
22:40 Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 10:08:46. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'ın Payas ilçesinde 3 ayda 2 bin 958 motosiklet sorgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement