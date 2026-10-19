Hatay İskenderun'da dumanla dolan evde yatalak hasta ve 2 kişi itfaiyece kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay İskenderun'da dumanla dolan evde yatalak hasta ve 2 kişi itfaiyece kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İskenderun\'da dumanla dolan evde yatalak hasta ve 2 kişi itfaiyece kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumanların sardığı yatalak hasta ve dumandan etkilenen 2 kişi itfaiyece kurtarıldı. Sedyeyle çıkarılan hasta ve 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edilirken alevler kontrol altına alındı, evde hasar oluştu.

Hatay'da yangınla birlikte dumanların sardığı evde bulunan yatalak hasta, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sedyeyle kurtarıldı.

Yangın, İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri yangına müdahale esnasında evde dumandan etkilenen 2 vatandaşı ve 1 yatalak hastayı sedye yardımıyla kurtardı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılan vatandaşlar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Alevler kontrol altına alınırken evde hasar oluştu.

Kaynak: İHA
İskenderunKurtarma3. SayfaİtfaiyeGüncelHatayYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:24
İstanbul ve Kocaeli’de selde kaybolan 2 kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla can kaybı sayısı 8’e yükseldi
İstanbul ve Kocaeli'de selde kaybolan 2 kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla can kaybı sayısı 8'e yükseldi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:53
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 10:43:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Hatay İskenderun'da dumanla dolan evde yatalak hasta ve 2 kişi itfaiyece kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei