Hatay İskenderun\'da dumanla dolan evde yatalak hasta ve 2 kişi itfaiyece kurtarıldı

Hatay İskenderun'da dumanla dolan evde yatalak hasta ve 2 kişi itfaiyece kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumanların sardığı yatalak hasta ve dumandan etkilenen 2 kişi itfaiyece kurtarıldı. Sedyeyle çıkarılan hasta ve 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edilirken alevler kontrol altına alındı, evde hasar oluştu.
Hatay'da yangınla birlikte dumanların sardığı evde bulunan yatalak hasta, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sedyeyle kurtarıldı.
Yangın, İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri yangına müdahale esnasında evde dumandan etkilenen 2 vatandaşı ve 1 yatalak hastayı sedye yardımıyla kurtardı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılan vatandaşlar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Alevler kontrol altına alınırken evde hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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