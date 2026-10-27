Hatay Samandağ\'da motosiklet tırla çarpıştı, savrulan 3 genç yaralandı

Hatay Samandağ'da motosiklet tırla çarpıştı, savrulan 3 genç yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Samandağ Sutaşı Mahallesi'nde aynı yönde giden tır ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 3 genç yola savruldu. Bölgeye sevk edilen ambulans ve jandarma ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Hatay'da tırla çarpışan motosikletten yere savrulan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yönde seyreden tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki 3 genç yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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