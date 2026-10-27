Hatay Samandağ'da motosiklet tırla çarpıştı, savrulan 3 genç yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Samandağ'da motosiklet tırla çarpıştı, savrulan 3 genç yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay Samandağ\'da motosiklet tırla çarpıştı, savrulan 3 genç yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay Samandağ\'da motosiklet tırla çarpıştı, savrulan 3 genç yaralandı
Haber Videosu

Hatay Samandağ Sutaşı Mahallesi'nde aynı yönde giden tır ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 3 genç yola savruldu. Bölgeye sevk edilen ambulans ve jandarma ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Hatay'da tırla çarpışan motosikletten yere savrulan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yönde seyreden tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki 3 genç yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
MotosikletOtomobilSamandağ3. SayfaJandarmaSutaşıGüncelHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadının başına silah dayadı Polis gözünün yaşına bakmadı Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı 10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
Fenerbahçe’de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar İşte şaşırtan kuralın detayları Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları
Katliam göz göre göre gelmiş 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış Katliam göz göre göre gelmiş! 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış
Hamile kalan zihinsel engelli yeğenin bebeğinin babası çıkan dayıya 24 yıl hapis Hamile kalan zihinsel engelli yeğenin bebeğinin babası çıkan dayıya 24 yıl hapis
Antalya’da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
14:03
Sadettin Saran adliyede Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyede! Yeni imajını görenler tanıyamadı
13:53
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
13:31
İsrail’de sandıklar kuruldu İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
13:13
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
12:58
Seçim öncesi Trump’ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
12:03
Katliam göz göre göre gelmiş 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış
Katliam göz göre göre gelmiş! 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 14:38:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Hatay Samandağ'da motosiklet tırla çarpıştı, savrulan 3 genç yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei