AFAD yatakları masaj salonunda kullanıldı iddiasına yanıt - Son Dakika
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AFAD yatakları masaj salonunda kullanıldı iddiasına yanıt

AFAD yatakları masaj salonunda kullanıldı iddiasına yanıt

Hatay'da, AFAD'ın depremzedelere dağıtılması için gönderdiği yatak, battaniye ve diğer yardımların masaj salonunda kullanıldığı iddia edilmişti. Hatay Valiliği söz konusu iddiayı yalanlayarak, "Haberlerde yer alan iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

25.02.2025 13:33
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, depremzedeler için gönderilen yardımların amacı dışında kullanıldığı iddia edilmişti.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in gündeme getirdiği olayda, AFAD tarafından depremzedelere dağıtılması gereken yatak, battaniye ve diğer malzemelerin Hatay'ın Altınözü ilçesinde,bir masaj salonunda kullanıldığı iddialar arasında yer aldı.

MALZEMELERİ ZİMMETİNE GEÇİREN KAMU GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

Hatay Valiliği'nin açıklamasında, "Haberlere konu olan masaj salonuna Valiliğimizce yapılan idari denetimde ve adli aramada AFAD'a ait herhangi bir malzemeye rastlanılmamıştır. Haberlerde yer alan iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlere konu olan ve hakkında zimmet suçundan tahkikat başlatılan A.Z. isimli kamu görevlisinin kendisine ait iş yerinde, ikametinde, deposunda ve konteynerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır. Ele geçirilen malzemeler AFAD İl Müdürlüğünden görevlendirilen personele teslim edilmiştir. İlgili şahsın görevinden açığa alındığını ve hakkında idari ve adli soruşturmaların devam ettiği duyurulur" ifadelerine yer verildi.

AFAD yatakları masaj salonunda kullanıldı iddiasına yanıt
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AFAD yatakları masaj salonunda kullanıldı iddiasına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • şakir:
    afad hakkında bır ıdda varsa bu dogrudur kızılay afad aynı 9 1 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    depremd çadır satan ne yapmaz ki 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    iyiki satmamìş.. 4 0 Yanıtla
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