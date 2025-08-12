Havai Fişek Yangını: Bir Şahıs Gözaltında

Maltepe'nin Başıbüyük Mahallesi'nde ormanlık alana yakın araziye atılan havai fişek yangına neden oldu. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, havai fişek atan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Başıbüyük Mahallesi'nde 18.35 sıralarında ormana yakın bir arazide yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü. Yangının araziye atılan havai fişek yüzünden çıktığı tespit edildi. Konu üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, boş araziye havai fişek attığı belirlenen H.G. adlı şahsı gözaltına alarak emniyete getirdi.

Konu ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "12.08.2025 tarihi saat 18.35 sıralarında Maltepe ilçesindeki boş arazide çıkan yangın ile ilgili olarak derhal başlatılan araştırma neticesinde yangını havai fişek atarak çıkardığı tespit edilen H.G. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL