Havran yolunda trafik kazası: 2 yaralı
Havran yolunda trafik kazası: 2 yaralı

02.06.2026 09:55  Güncelleme: 09:57
Balıkesir'in Havran ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Havran'dan Balıkesir istikametine seyir halinde olan 10 F 678 plakalı Toyota Corolla marka otomobil, Kocadağ yol ayrımına geldiği sırada sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobilin kaza yaptığını gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri vakit kaybetmeden bildirilen adrese sevk edildi. Kısa sürede Kocadağ yol ayrımındaki kaza noktasına ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaptıkları ilk incelemede araçta herhangi bir sıkışma olmadığını tespit etti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve araçtan çıkmış halde olan 2 yaralı vatandaş, olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında kara yolu üzerinde yeni bir olumsuzluk yaşanmaması ve trafik akışının emniyetli bir şekilde akması adına itfaiye ekipleri tarafından araçta ve yolda gerekli tüm yangın ve çevre güvenliği tedbirleri eksiksiz olarak alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Havran, Yaşam, Son Dakika

