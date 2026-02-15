Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti - Son Dakika
Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti

Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti
15.02.2026 21:51
Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti
Ankara'nın Haymana ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurarak öldüren şahıs, ardından intihar etti.

Ankara'nın Haymana ilçesinde Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile barışmak için cadde üzerinde konuşmaya başladı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Konuşma sırasında yanındaki silahı çıkaran Serdar Hakbilir, önce eşini, daha sonra kendisini vurdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'da eşini öldüren şahıs intihar etti

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Haymana, Ankara

Son Dakika 3. Sayfa Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti - Son Dakika

22:15
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
22:02
Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 907’de yıktı
Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı
21:23
Erdoğan’ın BAE ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:46
Beşiktaş’a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber
Beşiktaş'a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
19:32
Barack Obama sessizliğini bozdu: Trump’ın ırkçı videosuna sert tepki
Barack Obama sessizliğini bozdu: Trump'ın ırkçı videosuna sert tepki
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:39
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
SON DAKİKA: Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti - Son Dakika
