Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Tören

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden 3 kişi için tören düzenlendi

Pilotlar ve ATT personeli yakınlarını sağlık çalışanları teselli etti

ANTALYA - Muğla'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Antalya'da tören düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün Antalya'ya gelmek üzere havalandığı sırada düşen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterde hayatını kaybeden, Pilot Tamer Gönül, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal için tören düzenlendi. Pilot Bayram Çiçek'in cenazesi ise Muğla'dan Mersin'in Mut ilçesine gönderildi. Tören alanında bulunan aileri yakınları ve sağlık çalışanları teselli etti. Saygı duruşunun ardından kazada şehit olan Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal'ın özgeçmişleri okundu. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya tarafından okunan duanın ardından Türk sayrağına sarılı cenazelerden Emekli Alb. Pilot Tamer Gönül'ün cenazesi memleketi İzmit'e gönderilirken, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal'ın naaşları Kurşunlu Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Antalya protokolü törene katıldı

Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yanında bulunan helikopter acil iniş alanında düzenlenen törene Sağlık Bakan yardımcısı Halim Özçevik, Antalya milletvekilleri, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Coşkun,, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan,,partilerin il başkanları ile resmi kurumların temsilcileri, sağlık çalışanları, çok sayıda vatandaş katıldı.