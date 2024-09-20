Hendek\'teki Patlamada Fabrika Müdürü Tutuklandı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı Oba Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen fabrika müdürü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fabrika sahibi 2 kişi ile 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca şahsın adliyeden çıkarıldığı esnada şemsiye ve cep telefonu ışıkları açan yakınları gazetecilerin görüntü almasını engelledi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Patlama neticesinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınmıştı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Fabrika müdürü tutuklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, fabrikada meydana gelen patlamayı araştırmak için 2 müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı. Patlamanın sebebini bulmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli dün Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. Gece saatlerinde savcılıkta ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. Bugün öğlen saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirilen 6 şüpheli Hendek Adalet Sarayı'na getirildi. Gece geç saatlere kadar süren hakimlik sorgusunun ardından fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fabrika sahipleri adli kontrolle serbest

Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Patlamanın sebebi araştırılıyor.

Yakınları gazetecilerin görüntü almasını engelledi

Şahsın Hendek Adalet Sarayı'ndan çıkarıldığı esnada yakınları şemsiye ve cep telefonu ışıkları açarak gazetecilerin görüntü almasını engelledi. - SAKARYA