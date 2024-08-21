Herkes öldü sandı, merdivenle eve girildiğinde uyuduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Herkes öldü sandı, merdivenle eve girildiğinde uyuduğu ortaya çıktı

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Antalya'da bakıcısının ulaşamadığı ve balkonda hareketsiz şekilde yatan yaşlı adam, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Merdivenli araçla balkona çıkan ekipler, uyuduğu anlaşılan yaşlı adamı güçlükle uyandırabildi.

21.08.2024 13:48
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Herkes öldü sandı, merdivenle eve girildiğinde uyuduğu ortaya çıktı

Balkonda hareketsiz yatan yaşlı adam, polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

ANTALYA - Antalya'da bakıcısının ulaşamadığı ve balkonda hareketsiz şekilde yatan yaşlı adam, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Merdivenli araçla balkona çıkan ekipler, uyuduğu anlaşılan yaşlı adamı güçlükle uyandırabildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2679. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Mehmet Ü.'nün bakıcısı eve gelerek kapıyı açmak istedi. Kapının içeriden kilitli olması nedeniyle bakıcı kadın kapıyı açamayınca komşularından yardım istedi. Mehmet Ü.'yü balkonda hareketsiz halde yatarken gören bakıcı ve komşuları, tüm çabalarına rağmen yaşlı adamdan bir tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Güçlükle uyandırıldı, ekipleri karşısında görünce şaşırdı

İhbar üzerine hayatını kaybettiği düşünülen Mehmet Ü. için adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla Mehmet Ü.'nün bulunduğu 2. kattaki dairenin balkonuna çıkarak içeriden kapıyı açtı. Sağlık ekiplerinin içeriye girmesinin ardından balkonda hareketsiz yatan ve öldüğü düşünülen Mehmet Ü.'nün aslında uyuduğu ortaya çıktı. Güçlükle uyandırılan Mehmet Ü., karşısında ekipleri görünce şaşırdı. Kronik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Mehmet Ü., tedbir ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Herkes öldü sandı, merdivenle eve girildiğinde uyuduğu ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Herkes öldü sandı, merdivenle eve girildiğinde uyuduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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